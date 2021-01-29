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Buzağı hırsızları, Gürcistan´a kaçarken yakalandı

DHA

Buzağı hırsızları, Gürcistan´a kaçarken yakalandı


Ali Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde 3 farklı ağıldan buzağı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden 2´si, Artvin´in Hopa ilçesinden Gürcistan´a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 
Sivrihisar ilçesine bağlı Gülçayır, Hamamkarahisar ve Nasrettin Hoca mahallerindeki ağıllardan 21 günlük, 2 aylık ve 6 aylık olan 3 buzağı çalındı. Hayvan sahiplerinin Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı´na başvurmaları üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri buzağı çalan şüpheliler S.K., F.U. ve T.G.´yi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Şüphelilerin Afyonkarahisar´dan kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çay ve Sultandağı ilçelerindeki evlerine baskın yapılan şüphelilerin Artvin´in Hopa ilçesinden Gürcistan´a kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLADI
Bunun üzerine Artvin Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüphelilerden S.K. ve F.U. sınır kapısında üzerlerinde 11 bin 600 lira ile yakalanarak gözaltına alındı. Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı´nca SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece, `hayvan hırsızlığı´ suçundan tutuklanarak Arhavi Cezaevi´ne gönderildi. Şüpheli T.G.´nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Sivrihisar´ın Hamamkarahisar Mahallesi´nden çalınan 21 günlük buzağı bulunarak, sahibine teslim edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Şüphelilerin ağıllardan buzağı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir evin bahçe duvarından içeri giren 2 kişinin buzağıyı duvardan aşağı indirip götürdüğü görülüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-01-29 16:20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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