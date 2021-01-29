Buzağı hırsızları, Gürcistan´a kaçarken yakalandı

Ali Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde 3 farklı ağıldan buzağı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden 2´si, Artvin´in Hopa ilçesinden Gürcistan´a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Sivrihisar ilçesine bağlı Gülçayır, Hamamkarahisar ve Nasrettin Hoca mahallerindeki ağıllardan 21 günlük, 2 aylık ve 6 aylık olan 3 buzağı çalındı. Hayvan sahiplerinin Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı´na başvurmaları üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri buzağı çalan şüpheliler S.K., F.U. ve T.G.´yi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Şüphelilerin Afyonkarahisar´dan kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çay ve Sultandağı ilçelerindeki evlerine baskın yapılan şüphelilerin Artvin´in Hopa ilçesinden Gürcistan´a kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLADI
Bunun üzerine Artvin Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüphelilerden S.K. ve F.U. sınır kapısında üzerlerinde 11 bin 600 lira ile yakalanarak gözaltına alındı. Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı´nca SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece, `hayvan hırsızlığı´ suçundan tutuklanarak Arhavi Cezaevi´ne gönderildi. Şüpheli T.G.´nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Sivrihisar´ın Hamamkarahisar Mahallesi´nden çalınan 21 günlük buzağı bulunarak, sahibine teslim edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Şüphelilerin ağıllardan buzağı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir evin bahçe duvarından içeri giren 2 kişinin buzağıyı duvardan aşağı indirip götürdüğü görülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-01-29 16:20:18
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