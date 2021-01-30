Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor Şehirlerarası otobüs terminalinde sığınan köpekler sıcak görüntüler sergiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de hayatı olumsuz yönde etkileyen hava koşullarından korunmak isteyen sokak hayvanları sığınacak yer arıyor.

Şehride ağır koşullarda yaşanan kış mevsimi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde daha fazla soğuyan hava, sokakta yaşayan hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Soğuk havadan ve yağışlardan kaçmak isteyerek sığınacak yer arayan sokak hayvanları ise sığınacak yer arıyor. Şehirlerarası otobüs terminalinde sığınan köpekler sıcak görüntüler sergiliyor. İnsanlarla iç içe olup soruna sebep olmayan köpeklere, otogar esnafı da ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.