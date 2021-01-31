Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kış aylarında zor durumda olan sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüs sebebiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına jandarma ekipleri yetişti. Kış aylarının zor şartlarında hayatta kalmak için mücadele eden sokak hayvanları ve güvercinleri besleyen jandarma ekipleri örnek bir davranışta bulundu. Sokak hayvanlarının beslenmesine jandarma ekipleri tarafından devam edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.