Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

DHA

Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)BEŞİKTAŞ´ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Eskişehirspor´un 17 yaşındaki savunma oyuncusu Bilal Ceylan, tesislerde arkadaşlarıyla vedalaştı. Sosyal medyadan da duygusal bir mesaj yayınlanan Ceylan, "Şimdi önümde başka bir macera, başka bir yol var. Ben bu yolda yürürken kendimden emin fakat her gün gelişmeye, daha iyi olmaya gidecek şekilde atacağım adımlarımı. Unutmayın ki, ayrılıklar da sevdaya dahil. Hoşçakalın" diye yazdı.
TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor forması giyen ve Beşiktaş´ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 17 yaşındaki savunma oyuncusu Bilal Ceylan, ligde 5-2 yenildikleri Adanaspor karşılaşmasında Es-Es formasını son kez giydi. Maçın ardından takımla birlikte Eskişehir´e dönen Bilal Ceylan, Beşiktaş´a imza atmak için kentten ayrılırken takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Oldukça duygusal anların yaşandığı veda da takım arkadaşlarına sarılan Ceylan, sosyal medyadan da mesaj yayınladı. Ceylan mesajında, "Büyük Eskişehirspor Camiasına, İnanın hislerimi kelimelere dökmek çok zor, bu yüzden kalbim ve beynim el verdiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. 9 yaşında siyah-kırmızılı çubukluyla sahaya adımımı attığımdaki duyguları bugün de aynı heyecanla içimde hissediyorum. Gerek tribünden, gerekse top toplarken hedefim Eskişehirspor formasını üzerimde taşımaktı. Bunu yaparken de terimin son damlasına kadar savaşmaktı. Bugüne kadar hiçbir zaman mücadeleden kaçmadan, bana verilen bu şansı kullanmaya ve bana inananları mahcup etmemeye çalıştım. İçimde kalan tek ukde, olumsuz şartlar sebebiyle bu şanlı taraftarın önünde forma giyememek, sahaya adım attığımda onların nefesini ensemde hissedememek oldu. Şimdi ise önümde başka bir macera, başka bir yol var. Ben bu yolda yürürken kendimden emin fakat her gün gelişmeye, daha iyi olmaya gidecek şekilde atacağım adımlarımı. Öncelikle beni yetiştiren aileme, değerli Eskişehirspor Yönetim Kuruluna, altyapıdan itibaren bana güvenen antrenörlerime, bugüne kadar aynı sahayı, aynı masayı, aynı yatağı paylaştığım takım arkadaşlarıma, benim için gece gündüz çalışan ve kalbi Eskişehirspor için atan herkese yürekten teşekkürlerimle. Unutmayın ki, ayrılıklar da sevdaya dâhil. Hoşçakalın" diye yazdı.
Sosyal medya hikayesinde takım arkadaşlarıyla çektiği fotoğrafı paylaşan Bilal Ceylan, üzerine ise `Elveda çocukluğum´ notunu bıraktı.
ESKİŞEHİRSPOR´DAN AÇIKLAMA
Eskişehirspor´da altyapıdan yetişen Bilal Ceylan için açıklama yaparak başarılar diledi. Kulüp mesajında "Kulübümüze bugün itibariyle veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-01-31 13:04:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO Başkanı Kesikbaş'dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin ...
Bilal Ceylan Eskişehirspor'a veda etti
YEREL HABERLER Bilal Ceylan Eskişehirspor'a veda etti
Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu
YEREL HABERLER Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu
Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı
Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
Tepebaşı’nın istikrarlı yükselişi sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın istikrarlı yükselişi sürüyor
Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı Eskişehir’de kumar oynarken 38 kişi daha yakalandı
YEREL HABERLER Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' ...
Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ...
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar Gölet kenarına gelen Yakup Bayram: "Göl kenarı en güzel izole olma yeridir"
YEREL HABERLER Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur ...
Bibliyofil’de bir başyapıt: “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”
YEREL HABERLER Bibliyofil’de bir başyapıt: “Saatleri Ayarlama ...
Kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü Araç sürücüleri, kar yağışının zemini kayganlaştırmasıyla birlikte sisin de çökmesiyle zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu Yoğun ...
Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor Şehirlerarası otobüs terminalinde sığınan köpekler sıcak görüntüler sergiliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor Şehirlerarası ...
Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale
Çocuklar karikatür ile gelişiyor
YEREL HABERLER Çocuklar karikatür ile gelişiyor
Yüzmede başarılı dereceler
YEREL HABERLER Yüzmede başarılı dereceler
Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı
Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret ...
Eskişehir'e kar fırtına ile geri döndü Kar fırtınası Eskişehir’in yüksek kesimlerini etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Eskişehir'e kar fırtına ile geri döndü Kar fırtınası ...
Polisin vatandaşlarla uyum ve işbirliği Eskişehir'i en güvenli şehir haline getirdi İl genelinde 3 bin 600 polis görev yapıyor, yaklaşık bin 500 polis ise gün içerisinde aynı anda sahada bulunuyor Kentin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösteren polis, ihbarın ardından 3 ila 11 dakika arasında adrese ulaşıyor Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan: “Eskişehir halkının bu başarıda katkısı büyük” "Halkın polisle olan iletişimi ve bizlere yardımcı oluşu Eskişehir’de güven ve huzuru arttırıyor"
YEREL HABERLER Polisin vatandaşlarla uyum ve işbirliği Eskişehir'i ...
Eskişehir´de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Eskişehir´de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, ...
Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat edin Lastik ve motor yağışı değişimi veya kontrolü gibi aküler de her yıl kontrol edilmeli Akü Bakım ve Değişim Ustası Anıl Köse: “Aküyü satın aldığınızda işi bitmiyor”
YEREL HABERLER Ani sıcaklık düşüşlerinde aracınızın aküsüne dikkat ...
En güvenli şehrin polisinden teşekkür mesajı
YEREL HABERLER En güvenli şehrin polisinden teşekkür mesajı
Buzağı hırsızları, Gürcistan´a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Buzağı hırsızları, Gürcistan´a kaçarken yakalandı