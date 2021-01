Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)BEŞİKTAŞ´ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Eskişehirspor´un 17 yaşındaki savunma oyuncusu Bilal Ceylan, tesislerde arkadaşlarıyla vedalaştı. Sosyal medyadan da duygusal bir mesaj yayınlanan Ceylan, "Şimdi önümde başka bir macera, başka bir yol var. Ben bu yolda yürürken kendimden emin fakat her gün gelişmeye, daha iyi olmaya gidecek şekilde atacağım adımlarımı. Unutmayın ki, ayrılıklar da sevdaya dahil. Hoşçakalın" diye yazdı.

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor forması giyen ve Beşiktaş´ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 17 yaşındaki savunma oyuncusu Bilal Ceylan, ligde 5-2 yenildikleri Adanaspor karşılaşmasında Es-Es formasını son kez giydi. Maçın ardından takımla birlikte Eskişehir´e dönen Bilal Ceylan, Beşiktaş´a imza atmak için kentten ayrılırken takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Oldukça duygusal anların yaşandığı veda da takım arkadaşlarına sarılan Ceylan, sosyal medyadan da mesaj yayınladı. Ceylan mesajında, "Büyük Eskişehirspor Camiasına, İnanın hislerimi kelimelere dökmek çok zor, bu yüzden kalbim ve beynim el verdiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. 9 yaşında siyah-kırmızılı çubukluyla sahaya adımımı attığımdaki duyguları bugün de aynı heyecanla içimde hissediyorum. Gerek tribünden, gerekse top toplarken hedefim Eskişehirspor formasını üzerimde taşımaktı. Bunu yaparken de terimin son damlasına kadar savaşmaktı. Bugüne kadar hiçbir zaman mücadeleden kaçmadan, bana verilen bu şansı kullanmaya ve bana inananları mahcup etmemeye çalıştım. İçimde kalan tek ukde, olumsuz şartlar sebebiyle bu şanlı taraftarın önünde forma giyememek, sahaya adım attığımda onların nefesini ensemde hissedememek oldu. Şimdi ise önümde başka bir macera, başka bir yol var. Ben bu yolda yürürken kendimden emin fakat her gün gelişmeye, daha iyi olmaya gidecek şekilde atacağım adımlarımı. Öncelikle beni yetiştiren aileme, değerli Eskişehirspor Yönetim Kuruluna, altyapıdan itibaren bana güvenen antrenörlerime, bugüne kadar aynı sahayı, aynı masayı, aynı yatağı paylaştığım takım arkadaşlarıma, benim için gece gündüz çalışan ve kalbi Eskişehirspor için atan herkese yürekten teşekkürlerimle. Unutmayın ki, ayrılıklar da sevdaya dâhil. Hoşçakalın" diye yazdı.

Sosyal medya hikayesinde takım arkadaşlarıyla çektiği fotoğrafı paylaşan Bilal Ceylan, üzerine ise `Elveda çocukluğum´ notunu bıraktı.

ESKİŞEHİRSPOR´DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor´da altyapıdan yetişen Bilal Ceylan için açıklama yaparak başarılar diledi. Kulüp mesajında "Kulübümüze bugün itibariyle veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

