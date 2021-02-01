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Esnaf müjde bekliyor Esnafın umudu üniversitelerin bahar döneminde açılmasına kaldı Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen: “Üniversitelerin kapalı kalması kimsenin yararına değil” “Cumhurbaşkanımızdan müjdeyi bekliyoruz”

İHA

Esnaf müjde bekliyor Esnafın umudu üniversitelerin bahar döneminde açılmasına kaldı Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen: “Üniversitelerin kapalı kalması kimsenin yararına değil” “Cumhurbaşkanımızdan müjdeyi bekliyoruz”

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, hemen hemen 2 dönemdir üniversitelerin kapalı olmasının esnafımı doğrudan etkilediğini belirterek, "Çok sorunlar yaşadık ama artık bu sorunların tekrarlanması istemiyoruz. Bir sonraki Bakanlık Kurulu’nun toplanmasının ardından Cumhurbaşkanımızdan bu konudaki müjdeyi bekliyoruz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başta üniversiteler olmak üzere lise, ortaokul ve ilkokullarda uzaktan eğitime devam ediliyor. Salgın döneminde üniversitelerin kapalı olması, Türkiye’nin üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir’deki esnafı son derecede olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle aylardır kapalı kalan esnaf, öğrencilerin kendi memleketlerine dönmesi nedeniyle dükkânları açtı, ancak alıcısız kaldı. 2021 yılı Güz dönemin bitmesinin ardından şubat ayında başlayacak olan Bahar dönemindeki eğitimi yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği konusunda kesin bir karar duyurulmazken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Üniversitelerin açılması lazım”
Başkan Birsen, önümüzdeki dönem üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanıp esnafın kurtuluşunun sağlanacağını ümit ediyor. Birsen, “Covid19 nedeniyle çok büyük sıkıntıların oluştuğu dönemde ülkemizde de Covid19 ile ilgili sıkıntıları en yakından yaşayan esnaf ve sanatkârlardır. Dolayısıyla şehrimizin üniversite şehri olması konunun önemini bir kat daha artmıştır. Geçen dönem bu sorunları çok derinden yaşadık. Yüz yüze eğitim Eskişehir için çok önemli, bunun olmamasından kaynaklanan bütün zorlukları yaşadık. Özellikle bu konuda kafelerimiz, lokantalarımız, restoranlarımız, giyim ve kuşamla ilgili işletmelerimiz çok büyük zararlar gördü. Bizim beklentimiz; artık bu sıkıntıları bir an önce aşabilmek için tüm tedbirleri yerinde alarak üniversiteleri mutlaka açmaktır. Çünkü dediğimiz gibi kapalı kalan üniversitelerimizin ne Covid19’a faydası var ne de esnaf ve sanatkârın kayıplarını karşılayabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla hem kayıpları yaşamamak hem de Covid19’u daha sıkı tedbirlerle kontrol altına alabilmek için üniversitelerin açılması lazım” diye konuştu.

“Üniversitelerin kapalı kalması kimsenin yararına değil”
Öğrencilerin kendi evlerinde kalarak ne eğitimde ne de sağlıkta faydalı şeyler kazanamadığı dile getiren Ekrem Birsen, “Üniversite gençliği evlerinde Covid19 ile ilgili mücadelede maalesef tedbirlere uymayarak hem ailelerine hastalığı arttırarak yük olmaya devam ediyorlar, hem de üniversitelerdeki eğitimlerinden geri kalarak birçok kayıp yaşıyorlar. Ayrıca bundan sonra sınıf geçmelerde yaşayacakları sıkıntıları da düşünecek olursak üniversite okuma sürelerinin de uzamasıyla ailelerine ekonomik olarak yük getirecekler. Onun için mutlaka ve mutlaka üniversite gençliğinden Covid19 salgınını önleyebilmek için daha iyi faydalanarak, üniversitelerimizi açarak, öğrencilerimizi daha iyi bilgilendirerek, tedbirlere uyulmasını sağlayarak, tedbirlere uymayanları onlarla uyararak üniversite gençliğimizden daha aktif faydalanarak bu Covid19 salgınıyla daha iyi mücadele edeceğimiz inancındayız” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan müjdeyi bekliyoruz”
Ekrem Birsen, bugün toplanması beklenen Bakanlık Kurulu’nda üniversitelerin açılması ile ilgili bir müjde kararı çıkacağı bekliyor.
Birsen, “Şehrimizde üç üniversitemiz ve okullarımız var. Kantin işletmelerimizin, kahvehanelerimizin, kafelerimizin, kıraathanelerimizin, lokantalarımızın, restoranlarımızın, giyim sektöründe çalışanlarımız ve kırtasiyecilerimiz gibi tüm esnaf ve sanatkârlarımız olarak zor bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bu dönemi yaşarken de yüz yüze eğitimin kapalı olmasıyla yaşadıklarımızı artık bu dönem yaşamak istemiyoruz. İşletmelerimizin bir an önce açılarak faaliyetlerine başlamasıyla bu sıkıntıların giderilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın yapacağı bu görüşmede bu müjdeyi bekliyoruz” dedi.

“Her kapanan işletme devletin üstünde işsizlik ordusuna katılacak yeni bir yük demektir”
Korona virüs döneminde yüzde 5 civarında esnafın kepenk kapattığını dile getiren Birsen, “İşletmelerimizde kapanmaları çok fazla yaşamadık. Devletimizin vermiş olduğu esnaf kefalet kredileriyle ayakta kalabilmeyi başardık. Bir veri söyleyecek olursak az evvel saymış olduğum meslek gruplarında yüzde 5 civarında kapanmalar yaşandı. Bunun yanında devletin vermiş olduğu teşviklerden yararlanmaya çalışan esnaf ve sanatkârların da bize kayıt olmasıyla kapanmaları bir nebze olsun dengelemiş olduk. Bu kapanmaların önümüzdeki günlerde artmaması için devletimizin esnaf ve sanatkârlara vermiş olduğu bazı teşvikler var. Bu teşviklerin artarak devam etmesinin öneminin altını çizmek istiyorum. Her kapanan işletme devletin üstünde işsizlik ordusuna katılacak yeni bir yük demektir” ifadelerinde bulundu.

“Şehrimizde ki üniversitelerimizin altyapıları vardır”
Başkan Birsen Eskişehir’deki üniversitelerde Covid19’a karşı alınması gereken tüm önlemlerin altyapılarının olduğu inandığı belirtti. Birsen, “Eskişehir’de altyapısı gerçekten güçlü üniversitelerimiz var. Özellikle Anadolu Üniversitemiz olmak üzere Osmangazi Üniversitemiz ve yeni kurulan Teknik Üniversitemizin de bu kurallara en iyi şekilde uyacaktır. Ayrıca Üniversitelerimizi de tekrar eğitime kazandırarak öğrencilerimizin ülke ekonomisine katkı sağlamalarının öneminin büyük olduğunu düşünecek olursak üniversitelerin bir an önce açılması ülkemiz yararına olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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