ÇEL- DER 450 çocuğa eğitim seti hediye etti

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇELDER), yarı yıl tatili nedeniyle kitap talebinde bulunan 450 öğrenciye eğitim seti hediye etti.

Eskişehir ÇELDER Başkanı Mehmet Taş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’COVİD19 salgını nedeniyle eğitim sistemi online olarak devam etmektedir. Biz de bu sebeple; kitap talebinde bulunan Çeltik merkez ve mahalleleri olmak üzere Eskişehir, Konya Antalya ve Bursa’da ikamet eden ve 6’ncı, 7’nci, 8’nci sınıflarda öğrenim gören 450 öğrencimizin adreslerine eğitim seti gönderdik. Gönderdiğimiz bu kitapları okumaları için başarılar dileriz’’ dedi.

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