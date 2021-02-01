Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar beslendi

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından, sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için besleme çalışmaları yapıldı. Akpınar, Sakintepe, Yıldıztepe ve Muttalıp mahalleleri başta olmak üzere kent civarında bulunan birçok noktaya mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı. Yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kırsal kesimlerdeki sahipsiz hayvanlara 75 kilo mama verildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.