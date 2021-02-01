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Anadolu Üniversitesi’nde rekor sayıda dönem sonu sınavı 6 milyon 304 bin 802 adet derse ait rekor sayıdaki sınav oturumun başarı ile tamamlandı Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; “Türk yükseköğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz"

İHA

Anadolu Üniversitesi’nde rekor sayıda dönem sonu sınavı 6 milyon 304 bin 802 adet derse ait rekor sayıdaki sınav oturumun başarı ile tamamlandı Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; “Türk yükseköğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz"

Anadolu Üniversitesi rekor sayıda oturum içeren dönem sonu sınavlarını başarıyla tamamladı.
Anadolu Üniversitesi, bütün dünyayı etkisi altına alan COVID19 pandemisi döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve Senatosunun onayı ile birey ve toplum sağlığını korumak için çevrim içi olarak gerçekleştirdiği Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem sonu sınavlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Rekor sayıda oturuma sahip sınavlar, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen çevrim içi sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu sınavları hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübemiz ve eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitimöğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Türk yükseköğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum, mezun durumuna gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

6 milyon 304 bin 802 adet derse ait rekor sayıdaki sınav oturumun başarı ile tamamlandı
Pandemi süresince öğretim hizmetlerini aksatmadan sürdüren Anadolu Üniversitesi, dijital öğretim hizmetleri ve çevrim içi sınav altyapısında da sürekli iyileştirmeler gerçekleştirdi. İnternet bağlantısı, bilgisayar ve cep telefonu gibi gerekli teknik imkânlara sahip olmayan öğrenciler, Açıköğretim Sistemi Çağrı Merkezi’ni arayarak sınava Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Açıköğretim Sistemi bürolarında girmek için randevu aldı. Böylece öğrenciler, salgın döneminde tüm tedbirlerin alındığı, tamamen steril hale getirilen Açıköğretim Sistemi bürolarında sınavlarına rahatlıkla girebildi. Üniversite, dezavantajlı gruptaki öğrenciler için ise video konferans yöntemi ile okuyucu ve işaretleyici desteği hizmeti sunmaya bu sınav döneminde de devam etti. Bu kapsamda birçok ilki hayata geçiren Üniversite, Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavlarında, 1 milyon 128 bin 898 öğrencisi için 6 milyon 304 bin 802 adet derse ait rekor sayıdaki sınav oturumunu gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı.

Öğrencilerin sınavlara daha verimli hazırlanması sağlandı
Öğrencilerin sınavlara daha verimli olarak hazırlanabilmeleri için bu sınav döneminde de sınavlar iki haftalık oturumlara bölündü. Sınavların birinci grup oturumları 161718 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi ve öğrenciler, 1. yarıyıl ve 5. yarıyılda okutulan derslerinden sınava girdi. 232425 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci grup sınav oturumlarında ise öğrenciler, 3., 5. ve 7. yarıyıl ait derslerine ait sınavlara katıldılar.

Adaletli bir sınav süreci için dijital güvenlik önlemleri hassasiyetle uygulandı
Sınavların güvenli ve adaletli bir şekilde uygulanabilmesi adına Anadolu Üniversitesi bu sınav döneminde de öğrencilerini kişiye özel soru setleri ile sınava tabi tuttu. Yine sınavlar süresince karekod uygulaması ve tam ekran zorunluluğu gibi dijital güvenlik önemleri alındı. Bu kapsamda “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi” gereğince sınavda kural ve etik ihlal yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları geçersiz sayıldı.

Sistem iyileştirmeleri artırıldı
Öğrencilerin internetlerindeki kesilmeleri otomatik algılayarak sınav sürelerinin korunması amacıyla geliştirilen “Bağlantı Kontrol Modülü”, dönem sonu sınavında ilk kez uygulandı. Böylece sınav esnasında internet kesintisi yaşayan öğrenciler sistem tarafından tespit edilerek sisteme tekrar girişlerinde sınav süreleri korunmuş oldu. Milyonlarca ders oturumunun kesintisiz devam edebilmesi için yazılımsal ve donanımsal iyileştirmeler yapıldı. Yapılan sistem iyileştirmeleri ile güz dönemi dönem sonu sınavı başarıyla tamamlanmış oldu.

Dünya çapında ciddi bir başarıya imza atıldı
Altı gün süren sınavlar boyunca ilgili derslerden sorumlu 1 milyon 128 bin 898 öğrenciden 1 milyon 10 bin 865 öğrenci sınavlarını başarılı bir şekilde tamamladı. Daha önce yapılan sınav ve öğrenci sayıları göz önüne alındığında, Anadolu Üniversitesi kendi rekorunu kırarak bu alanda Dünya çapında ciddi bir başarıya imza atmış oldu.

Cezaevindeki öğrencilerin sınavları yüz yüze gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı’nın yüzyüze sınav izni verdiği ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü öğrenciler için 1617 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenen sınavlar da başarıyla tamamladı. Bu kapsamda yaklaşık 6 bin 500 öğrenci sınavlarına katılım sağladı.

Açık uçlu sorular
Güz dönemi ara sınavlarında uygulanan ve Türk yükseköğretim tarihinde bir ilk olan, kitlesel çevrim içi sınavda açık uçlu soru uygulaması dönem sonu sınavlarında da tekrarlandı. Bu kapsamda, dönem sonu sınavlarında da açık ve uzaktan eğitim alanında, 17 farklı lisans programından ders alan 86 bin öğrenciye açık uçlu sınav sorusu soruldu. Kısa cevaplarla (var yok gibi) cevaplanması mümkün olmayan, çoktan seçmeli sorulardan farklı olarak sorulan ve kişinin konu hakkındaki bilgisini ölçmeyi amaçlayan açık uçlu sorular, öğrencilerin yüzde 96’sı tarafından yanıtlarken, açık uçlu soruların değerlendirilmesi sürecinde ise 1.149 öğretim üyesi puanlayıcı ve 49 öğretim üyesi de hakem olarak görev aldı.

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