Eskişehir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün `asker mahrem imamı´ oldukları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında `asker mahrem imamı´ oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan `ByLock´ kullanıcısı M.A.D. ile Uşak'ta örgütün mahrem imamlarından F.E.´nin Eskişehir´de gizlendiğini tespit etti. 2 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-01 11:47:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.