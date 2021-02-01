Eskişehir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün `asker mahrem imamı´ oldukları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında `asker mahrem imamı´ oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan `ByLock´ kullanıcısı M.A.D. ile Uşak'ta örgütün mahrem imamlarından F.E.´nin Eskişehir´de gizlendiğini tespit etti. 2 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-02-01 11:47:39



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