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Emlakçıların gözü kabine toplantısında Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Üniversitelerin açılması sadece emlak piyasası için değil tüm esnaf için gerekli”

İHA

Emlakçıların gözü kabine toplantısında Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Üniversitelerin açılması sadece emlak piyasası için değil tüm esnaf için gerekli”

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kapanma sürecinin emlak piyasasını sarstığını söyleyerek, “Üniversitelerin bahar döneminde açılması bizim için çok önemli olacak” dedi.
Pandemi nedeniyle üniversitelerin 2 dönem boyunca kapalı kalması, üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir’de emlak piyasasını durma noktasına getirdi. Üç üniversiteye ev sahipliği yapan kentte emlak sektörü başta olmak üzere çok sayıda esnafın da gelir kapısını öğrenciler oluşturuyor. Üniversite öğrencileri Covid19 salgını nedeniyle okulları kapanınca memleketlerine döndü. Durum böyle olunca üniversiteler civarında yoğunlaşan çok sayıda dükkân ve iş yeri de en büyük gelir kaynağını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır müşteri bulmakta zorlanan emlakçılar, piyasanın canlanması için üniversitelerin açılması gerektiğini söyledi.

“Üniversitelerin açılması sadece emlak piyasası için değil tüm esnaf için gerekli”
Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, gayrimenkulde hareketliliğin başlaması için üniversitelerin açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca emlakçılar başta olmak üzere tüm esnafın kendini toparlayabilmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Çelik, “Üniversitelerin bahar döneminde açılması bizim için çok önemli olacak. Sadece emlak piyasası için değil herkes için önemli. Gayrimenkul piyasasının hareketlenmesi için konut faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesi gerekiyor. Eskişehir’de küçük esnaf zor durumda. Eskişehir yeni normale bir an önce geçmek zorunda. Tedbirlere harfiyen uyularak hayatımızı ve işimizi devam ettirebiliriz. Esnafın toparlanabilmesi için destek alması gerekiyor. En azından sigorta primlerinin pandemi sürecinde karşılanması ve elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarda maliyetin azaltılması gerekiyor. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yeni normale geçişle birlikte onlar da tedbirlere uyacaklardır” dedi.

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