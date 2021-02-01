Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan TIR´ın belediye otobüsüne çarptığı kazada, TIR sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 31 ABE 363 plakalı TIR, Yücel Y.'nin kullandığı 26 EBB 108 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Mehmet B. ile otobüste bulunan 1 yolcu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelme başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-02-01 16:11:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.