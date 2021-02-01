Odunpazarı’nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı’nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

İHA

Odunpazarı’nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 3’üncü birleşim 1’inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.
Nikah Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler ateşi ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek salona alındı.
Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülecek olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması işine ilişkin protokoller yapma ve yapılacak protokollerin detaylarını belirleme konusunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a yetki verilmesine ilişkin madde ön plana çıktı. Mecliste görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara gönderildi.
Meclis toplantısında, oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere, bir asil bir de yedek meclis üyesinin seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçim sonrasında Ali Haydar Çelik asil, Ömer Faruk İnan ise yedek üye olarak belirlendi.
Odunpazarı Belediyesinin bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli çocuklar için dijital platform kurdu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli çocuklar için ...
Engelliler Araştırma Enstitüsü projeleri TÜBİTAK’ta kabul edildi
YEREL HABERLER Engelliler Araştırma Enstitüsü projeleri TÜBİTAK’ta ...
Online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmıyorlar
YEREL HABERLER Online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmıyorlar
OSB'deki kazada faciadan dönüldü Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER OSB'deki kazada faciadan dönüldü Yolcu otobüsü ile ...
Dede-torun akülü engelli arabası bağışlayacakları birini arıyor
YEREL HABERLER Dede-torun akülü engelli arabası bağışlayacakları ...
Doğal ürünler haftada 3 gün kent halkı ile buluşuyor
YEREL HABERLER Doğal ürünler haftada 3 gün kent halkı ile buluşuyor
Eskişehir ÖDM’nin geliştirildiği yazılım Bakan Selçuk tarafından canlı yayında tanıtıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Türkiye’deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından söz ediyoruz" “Eskişehir’deki arkadaşlarımızın emeklerini şükranla karşılıyorum"
YEREL HABERLER Eskişehir ÖDM’nin geliştirildiği yazılım Bakan Selçuk ...
Emlakçıların gözü kabine toplantısında Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Üniversitelerin açılması sadece emlak piyasası için değil tüm esnaf için gerekli”
YEREL HABERLER Emlakçıların gözü kabine toplantısında Eskişehir ...
Eskişehir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü
YEREL HABERLER Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ...
Kumar operasyonlarında 12 milyon TL para cezası
YEREL HABERLER Kumar operasyonlarında 12 milyon TL para cezası
Anadolu Üniversitesi’nde rekor sayıda dönem sonu sınavı 6 milyon 304 bin 802 adet derse ait rekor sayıdaki sınav oturumun başarı ile tamamlandı Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal; “Türk yükseköğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde rekor sayıda dönem sonu ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar beslendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar ...
FETÖ operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 2 gözaltı
ÇEL- DER 450 çocuğa eğitim seti hediye etti
YEREL HABERLER ÇEL- DER 450 çocuğa eğitim seti hediye etti
Esnaf müjde bekliyor Esnafın umudu üniversitelerin bahar döneminde açılmasına kaldı Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen: “Üniversitelerin kapalı kalması kimsenin yararına değil” “Cumhurbaşkanımızdan müjdeyi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Esnaf müjde bekliyor Esnafın umudu üniversitelerin ...
Eskişehir'de aranan iki kişi polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan iki kişi polis operasyonuyla ...
Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı
Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil
YEREL HABERLER Bilal Ceylan´dan duygusal veda: Ayrılıklar da sevdaya ...
ESO Başkanı Kesikbaş'dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin ...
Bilal Ceylan Eskişehirspor'a veda etti
YEREL HABERLER Bilal Ceylan Eskişehirspor'a veda etti
Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu
YEREL HABERLER Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu
Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı