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Oyun hamuruna benzeyen vitamin deposu renkli erişteler Turuncu renk için havuç, kırmızı renk için pancar, yeşil renk içinse ıspanak kullanılıyor Eskişehirli girişimci kadının yaptığı ve sebze özlerini hamurla buluşturması sonucu ortaya çıkan rengârenk erişteler çocuklardan büyük ilgi görüyor Özellikle çocuklarının yeterince sebze yemediğini düşünen aileler çok tercih ediyor

İHA

Oyun hamuruna benzeyen vitamin deposu renkli erişteler Turuncu renk için havuç, kırmızı renk için pancar, yeşil renk içinse ıspanak kullanılıyor Eskişehirli girişimci kadının yaptığı ve sebze özlerini hamurla buluşturması sonucu ortaya çıkan rengârenk erişteler çocuklardan büyük ilgi görüyor Özellikle çocuklarının yeterince sebze yemediğini düşünen aileler çok tercih ediyor

Eskişehirli girişimci kadın Kevser Bıyık'ın yaptığı ve sebze özlerini hamurla buluşturması sonucu ortaya çıkan rengârenk erişteleri çocukların dikkatini çekerken büyük ilgi görüyor.
Gelişim çağındaki çocukların çoğu sebze yemeyi sevmiyor. Bu durumdan muzdarip ebeveyniler ise çözümü renkli eriştelerde buluyor. Kırmızı, turuncu ve yeşil renkteki erişteler hem renkleri, hem tatları nedeniyle çocuklar tarafından ilgi görüyor. Beş yıldır, arkadaşlarıyla renkli erişte üretip satan Kevser Bıyık, satışlardan oldukça memnundur. Ürünlerinde hiçbir katkı malzemesi kullanmayan Bıyık, turuncu renk için havucu, kırmızı renk için kırmızı pancarı, yeşil içinse ıspanağı kullanıyor. Haşlanmış sebzeleri mutfak robotu vasıtasıyla püre haline getiren Kevser Bıyık, elde ettiği püreyi erişte hamuruyla karıştırdıktan sonra kesiminin ardından renkli erişteleri elde ediyor. Kilosunu 35 liradan satılan renkli erişteler, özellikle çocuklarının yeterince sebze yemediğini düşünen aileler çok tercih ediyor. Uzaktan bakıldığında oyun hamurunu andıran ve bu yüzden dolayı ilgi çekici duran ürün neredeyse yok satıyor.

“Sebzelerin kendisini kullanıyoruz”
Bu işe arkadaşlarıyla aldığı kararla başlayan girişimci Kevser Bıyık, yaptıkları işten oldukça memnun. Evde boş kalmaktansa bir şeyler üretme fikrinin üzerinde 5 yıl geçtiğini ve ilk günkü heyecanla sürdüğünü dile getiren Kevser Bıyık, “İstek üzerine başladık, evde boş duramadık, bir şeyler yapalım dedik. O günden bugüne arkadaşlarla yapıyoruz. Renkli erişteler şöyle; çocuklarımız için yaptığımız için sebzelerin kendisini kullanıyoruz. Ispanak olsun, havuç olsun, pancar olsun. Sebze yiyemeyen çocuklar bunu yesin, içindeki gıdasını alsın diye öyle düşündük ve başladık. Önce sadeye başladık, ondan sonra sebzelere geçtik. Yemesi daha kolay ve yeni nesil anneler daha çok tercih ediyor. Çocuğu ıspanağı veya sebzeyi yiyemediği için ‘ben bunu yedirebilir miyim?’ diye düşünüyor. Kalitesi ve içinde kattıklarımızdan sağlığa bir zarar yok. Çocukları yedikçe sürekli alıyor anneler” diye konuştu.

“Hiçbir şekilde boya yok”
Piyasada satılan renkli eriştelerin gıda boyasıyla boyanıp satılabileceği konusunda dikkatli olmalarını isteyen Kevser Bıyık, vatandaşlara güvendikleri, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları hususunda uyardı. Bıyık, “Tabi güven önemli, kişi önemli. Mesela; benim müşterim banan güveniyor. Alması için onu ikna ediyor, anlatıyor, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum diye gösteriyorum. Hiçbir şekilde boya yok. Bunu görünce ikna oluyor ve sonra başkasına tavsiye ediyor. Böyle güven oluştuğu için bir zincirleme gidiyor. Belirgin bir müşterim var benim, onlar sürekli alıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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