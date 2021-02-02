Vali Erol Ayyıldız’dan Eskişehir OSB’ye ziyaret

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Ayyıldız’a bilgiler verdi.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ettiğini ifade ederek, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 51 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 650 firma bulunuyor. Bunlardan 550 tanesi üretimde halinde, Toplam çalışan sayımız 45 bin kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.



2020 yılını rekorla tamamladık

2020 yılını arsa tahsisleri noktasında son 10 yılın rekorunu kırarak tamamladıklarını aktaran Başkan Küpeli, “Çalışmalarımızın sonucu geçtiğimiz yıl çok iyi bir şekilde gördük. Dünya ve Türkiye’de pandemi koşulları olmasına rağmen, kriz ortamını fırsata çevirdik ve çok sayıda yeni yatırımcıyı Eskişehir’e kazandırdık. Netleşen rakamlara göre 2020 yılında Eskişehir OSB’den 42 yeni yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis ettik. Geçtiğimiz yeni kampüs binasında hizmete başlayan EOSB Özel Meslek Lisemiz halkımızdan ve sanayimizden büyük bir destek gördü. Buradan yetişen gençlerimiz birkaç yıl sonra sanayimizde istihdam edilmeye başlayacak, sanayimizin inovatif dönüşümünde okulumuzdan yetişen gençlerimizin etkisini önümüzdeki yıllarda çok daha iyi görmeye başlayacağız” diye konuştu.



Başarımızı 2021 yılında da sürdüreceğiz

Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü bir Eskişehir ekonomisi ve sanayisi için, OSB’de halen sürmekte olan yatırımlarımızı bu yıl içinde sırayla devreye almayı planlıyoruz. Yaşam Merkezinin bazı bölümlerini bu yıl içinde hizmete açacağız. Aynı şekilde Eskişehir OSB’ye yeni sanayi yatırımlarını kazandırmak ve insanlarımıza yeni iş sahaları açmak konusundaki çalışmalarımızın, bu yılda artarak sürecek. Yatırım noktasında 2020 yılında yakaladıkları başarıyı 2021 yılında da sürdüreceğiz, özellikle yüksek teknolojiye dayalı yatırımların Eskişehir OSB’ye gelmesi konusunda çaba sarf ediyoruz.”



Şehrimiz raylı sistemler ve havacılık sanayisinin kalbi

Eskişehir’in önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Erol Ayyıldız, sanayideki yüksek teknolojiye dayalı yatırımların artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Vali Ayyıldız, Eskişehir’in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu aktararak, “İlimizin güçlü bir sanayi altyapısı var. Katma değer üreten bir iliz. Eskişehir başta havacılık sanayisi olmak üzere beyaz eşya ve raylı sistemlerde çok önemli bir üretim üssü. Bu sektörlerdeki yeni yatırımları daha da artırmanın yanı sıra, yüksek katma değer üreten kritik sektörleri de şehrimize kazandırmalıyız” dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve ekibine şehre yeni yatırımlar kazandırılması noktasında teşekkür eden Vali Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün şehrimiz için önemli bir kuruluş olduğunu sözlerine ekledi.

Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Vali Erol Ayyıldız, Başkan Nadir Küpeli ve beraberindeki heyet ile birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, okul hakkında bilgi aldı. Ayyıldız, Türkiye’ye örnek bir okul inşa ettikleri için Eskişehir OSB Yönetimine şükranlarını sundu.

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