Eskişehir´de yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Z.Ç., tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nce `FETÖ'ye üye olma´ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.´nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Z.Ç. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
Z.Ç.´nin `Bylock´ kullanıcısı olduğu ve kapatılan örgüte ait yerlerde yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-02 12:14:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.