Eskişehir´de yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Z.Ç., tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nce `FETÖ'ye üye olma´ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.´nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Z.Ç. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

Z.Ç.´nin `Bylock´ kullanıcısı olduğu ve kapatılan örgüte ait yerlerde yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-02-02 12:14:56



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