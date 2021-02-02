Hırsızlık şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin yanı sıra çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanın kapalı garajında bulunan Orhan G.'ye ait 350 bin lira değerindeki otomobilin çalınmasından sonra olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptığı detaylı araştırmada, hırsızlık olayının şüphelileri, Ali Kemal K, kız arkadaşı Laleh E. ile hırsızlık malları satın alan A.Ö. ve G.E.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden hırsızlık sonucu elde edilen malları satın aldıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada ise çalınan otomobil, 2 televizyon, uydu alıcıları, DVD oynatıcı, 62 anahtar, 3 video kamera, mutfak malzemeleri ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Hırsızlık zanlısı Ali Kemal K. ile kız arkadaşı Laleh E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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