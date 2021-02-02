Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar

ESKİŞEHİR (DHA)EKSİŞEHİR´de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi´nde, Ş.E. ve S.E.´nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece `adli kontrol´ şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-02 15:25:41
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