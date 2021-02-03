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Kâğıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi 36 Osmanlı padişahını 360 saatlik emekle kâğıttan yaptığı tespihle buluşturdu Ali Rıza Kart: “Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı”

İHA

Kâğıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi 36 Osmanlı padişahını 360 saatlik emekle kâğıttan yaptığı tespihle buluşturdu Ali Rıza Kart: “Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı”

Eskişehir’de atık kâğıtları kullanarak çeşitli aksesuarlar üreten Ali Rıza Kart, 360 saatlik emek harcayarak 36 Osmanlı padişahının resimlerini kâğıttan yaptığı tespihe işledi.
Yaklaşık 20 yıl önce kâğıtlarla uğraşırken kendi deyimiyle yeni bir sanat keşfeden Ali Rıza Kart; atık kâğıtlardan kolye, bileklik, yüzük ve tespih gibi aksesuarlar üretiyor. Aksesuarlarında malzeme olarak sadece atık kâğıtları kullanan Kart, Osmanlı padişahlarını 6 ay süren çalışmanın sonucunda özel tasarımı olan tespihe işledi. Her gün 2 saatini ayırarak padişahların resimlerinin olduğu kağıtları ince ince işleyen Kart, Osmanlı Devleti’ne hükmetmiş 36 padişahı bir tespihe sığdırdı. Padişahların kronolojik olarak tespihe dizilirken, tespihin imamesinde 3 ve geriye kalan boncuklarında 33 padişahın resmi yer alıyor. Eserlerine sadece harcadığı emek ve zaman üzerinden paha biçtiğini aktaran Ali Rıza Kart, padişahlar tespihine 15 bin TL değer koydu.

“Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı”
Osmanlı padişahlarını tespihine işlerken her taneyle adeta birer evlat gibi ilgilendiğini vurgulayan Kart, 6 ay boyunca her gün 2 saatini bu tespihe ayırdığını söyledi. Orijinal bir çalışma olması için büyük çaba harcadığını belirten Kart, “Osmanlı padişahlarını tespihte nasıl işlerim diye düşündüm. Zaten tespihlerimin hepsi kâğıttan yapıldı. Bu tespihe de çok emek harcadım. Daha basitleri de yapılabilir ama ecdadı buraya işliyorsanız basit bir tespih olmaması gerektiğini düşündüm. Elimdeki tespihin özelliği ecdadımızı üzerinde taşıyor olması. Başlangıcı ve bitişi arasında 6 aylık bir zaman dilimi var. Günde 2 saat ayırarak her taneyle evlat gibi ilgileniyorsunuz. Zaten benim yaptığım her materyal bir tanedir. İkincisini hem prensip olarak yapmıyorum hem de teknik olarak da çok mümkün değil. Her yaptığınız tane bile diğerinden farklı oluyor. Çok benzer olmasına özen gösteriyorsunuz ama öyle bile olsa farklı noktalar oluyor” diye konuştu.

“Emekten öte 6 aylık bir sabır var”
Eserlerinde emekten öte harcadığı zaman ve sabrın ön planda olduğunu ifade eden Ali Rıza Kart, “Maliyet mantığıyla bakıldığı zaman atık kağıtlardan yapıldığı için pek bir maliyeti yok. Evde oturup televizyon izlerken yaptığınız bir şey bu. Baktığımız zaman üstünde 6 aylık bir emek var. Emekten de öte aslında 6 aylık bir sabır var. O materyal bittiğinde onu görmek istiyorsunuz. Bunun için sabırsızlanıyorsunuz. Bunu yenmek gerçekten zor bir durum. Değer biçerken ayırdığım zamanı düşünüyorum. Ne kadar emeğim var ve manevi boyutu da var. Sizin o materyale aktardığınız bir şey var. Üzüntü, sevinç veya farklı duyguları aktarabiliyorsunuz. Bu elimdeki tespih benim sabrımın karşılığı olsa gerek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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