Porsuk Çay’da yaşanan toplu balık ölümleri BEYAD Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Öztürk; "Balık ölümleri ile ilgili bir açıklama bekliyoruz"

Beylikova Yardımlaşma Kültür ve Spor Kulübü Derneği (BEYAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Öztürk, Porsuk Çayında yaşanan toplu balık ölümü ile ilgili henüz yapılmayan açıklamayı beklediklerini dile getirdi.

Öztürk, ilçenin özellikle Uzunburun, Süleymaniye, Yalınlı mahalleleri bölgesindeki Porsuk Çayı kıyılarında önemli ölçüde toplu balık ölümleri yaşandığını hatırlattı. Bununla ilgili yetkili kurumlardan hala net bir açıklama yapılmadığını belirten Ramazan Öztürk, "Balık ölümlerinin görülmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen sadece İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı inceleme sonucu sudaki oksijen azlığı nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği belirtilmiş, oksijen azlığının nedenleri açıklanmıştır. Sudaki oksijen seviyesinin düşüklüğü sudaki kirliliğin göstergesidir. Porsuk Çayı'nda bu kirlenme tüm Beylikova ve mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimizi tedirgin etmektedir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşılan ilçemizde Porsuk Çayı tarımsal sulama amacıyla da kullanılmaktadır. Sudaki kirlenme toprağa karışarak toplum sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Balık ölümlerine neden olan bu kirliliğin sebebi endüstriyel atık mı, zirai ilaç kullanımı mı veya farklı bir sebep mi? İlgili kurumlardan bir an önce sudaki kirliliğe neden olan etkeni açıklamalarını, Porsuk Çayı'ndaki temizlik çalışmalarının başlatılmasını ve sağlık için gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

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