Eskişehir´de bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.
Eskişehir´de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan analizlerde de `mutant vaka´ şüphesi ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadın, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığı´na gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-03 12:13:42
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