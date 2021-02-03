Dilara Tambova Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ile bir araya geldi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, konuşan Tambova, “Kent ve ülke gündemine dair Başkan Kurt ile sohbet etik. İleriye dönük, ülkenin geleceğine dair ne yapabiliriz diye konuştuk. Bize yakın, benzer görüş açısına sahip insanlarla bir araya gelip, şehrin ve ülkenin geleceği için ne yapabiliriz diye soruyoruz. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapmaya da hazırız. Başkan Kurt’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Tambova’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ülke gündemi düşünüldüğünde Tambova’nın gerçekleştirdiği bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Rahmetli Bülent ve Rahşan Ecevit’i de andık. Zaman zaman bir araya gelerek, kentin ve ülkenin geleceği ile ilgili sohbet ediyoruz. Bizim kapımız kendilerine her zaman açık. Bu dayanışma ve fikir alışverişi devam etmeli. Ziyaretleri için Tambova’ya teşekkür ediyorum” dedi.

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