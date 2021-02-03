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Eskişehir’de silah kaçakçılığı operasyonu 6 kişi gözaltına alındı, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Eskişehir’de silah kaçakçılığı operasyonu 6 kişi gözaltına alındı, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonunda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i motosikletli kurye olmak üzere 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 adet 7.65 mm çapında silah, 10 adet şarjör, 110 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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