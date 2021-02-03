Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik denetimi

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EskişehirBursa karayolu üzerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ortak trafik denetimi yapıldı.

Denetimde Bursa istikameti yönüne giden araçların plakaları jandarma ekiplerince kontrol edilirken polis ekipleri ise drone yardımıyla sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını denetledi. Ekiplerce vatandaşların trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilmesinin yanı sıra araç içerisinde pandemi kurallarını da teftiş edildi. Ayrıca emniyet güçleri sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.

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