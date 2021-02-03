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3 yaşındaki Ahmet, elini kıyma makinesine kaptırdı

DHA

3 yaşındaki Ahmet, elini kıyma makinesine kaptırdı


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de 3 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Al Ahmet, evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı. Götürüldüğü hastanede eli kıyma makinesinden itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuğun bir parmağı ampute edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak´ta yaşayan Suriyeli ailenin oğlu Ali Al Ahmet, dün akşam evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı. Ailenin ihbarı üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kıyma makisine etlerin koyulduğu parçayı söktü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Al Ahmet, makine parçasıyla birlikte ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste kaptırdığı sol eli makineden çıkarılan Ahmet, ameliyata alındı.
`TÜM EL VE PARMAKLARINI KULLANABİLECEK´
Eskişehir Şehir Hastanesi El Cerrahı Uzm. Dr. Kenan Güvenç´in yer aldığı operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük çocuğun sol elinin orta parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ile eli kurtarıldı. Servise alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Güvenç, "Çocuk hastamız bize geldiğinde eli kıyma makinesine sıkışmıştı. Biz de itfaiye ekipleriyle çıkardık. Daha sonra ise operasyona aldık. Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak" dedi.
Ameliyattaki ekipte yer alan Doç. Dr. Yakup Çil ise başarılı bir ameliyat süreci geçirildiğini belirterek, "Hastamız geldiğinde eli kıyma makinesindeydi. İlk incelemeden sonra itfaiye yardımıyla çıkarılabileceğini planladık. Daha sonra elini çıkarıp, ameliyata aldık. Çocuğumuzun durumu oldukça iyi, takipleri de yapıyor" şeklinde konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-03 15:58:55

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