EsEs Cengiz Seçsev ile ilk antrenmanına çıktı

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile ilk antrenmanına çıktı.

Eskişehirspor’un yeni teknik adamı Cengiz Seçsev yönetiminde antrenmana çıkan siyah kırmızılılar Altay maçının hazırlıklarına devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çift gruba ayrılarak kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. Cengiz Seçsev yönetimindeki ilk antrenmanda teknik ekip de yerini aldı.

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