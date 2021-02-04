Eskişehir’de ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir İlgili Babalar Platformu ve Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası arasında ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı.

Platform Başkanı Alan ve Oda Başkanı Fethi Özkara, konu ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Eğitim, aile, aile gezileri ve birlikte farkındalık projeleri gerçekleştirmek için ortaklaşa protokol imzaladık. Protokol kapsamında iş birliği yaparak Eskişehir’deki aile yapısına destek olacağız. Erken yaşta çocuk evliliklerinin olumsuz sonuçlarını önleme konusunda birlikte çalışacağız. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası’nda ortaklaşa imzaladığımız protokolden memnunluk duyduk’ dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.