FETÖ şüphelisi 15 şahıs adliyeye sevk edildi Şüphelilerden 10’u itirafçı oldu, Polis Koleji sınav sorularının cevaplarının kendilerine verildiğini anlattı Motivasyon için öğrencilere Gülen’in atlet parçası hediye edilmiş, polis koleji öğrencilerine sadakat testi yapılmış

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem yapılanmasına yönelik Eskişehir’in de aralarında bulunduğu 4 şehirde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün “mahrem yapılanması”na yönelik soruşturmada Terörle Mücadele ekipleri 4 ilde operasyon düzenledi. Ekipler Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara’da tespit edilen adreslere yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahısların savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan 15 şahıstan 7’sinin de stajyer avukat olduğu öğrenildi.



Sınav sorularını çalmışlar

Edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 10’u itirafçı oldu. 10 şahsın Polis Koleji sınav sorularının cevaplarının kendilerine verildiğini itiraf ettikleri öğrenildi.



Motivasyon için Gülen’in atlet parçası hediye edilmiş

Emniyet güçleri, örgüte ait olduğu tespit edilen hücre evlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait olduğu öne sürülen atlet parçalarının öğrencilere hediye edilerek motivasyonlarını arttırılmaya çalışıldığı belirledi..



Polis koleji öğrencilerine sadakat testi yapılmış

Soruşturma kapsamında polis, polis koleji ve akademisine hazırlanan öğrencilerin hücre evlerine yakın esnaflara gönderilip bazı sorular sordurarak terör örgütüne bağlılık testi yaptıklarını belirledi. Ayrıca bu öğrencilerin de örgütün üst yapısı tarafından denetlendiği tespit edildi.

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