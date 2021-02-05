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'Motivasyonu artırmak için Fetullah Gülen'in atletinden parça hediye edildi'

DHA

'Motivasyonu artırmak için Fetullah Gülen'in atletinden parça hediye edildi'


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün `mahrem yapılanması´nda yer aldığı belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan 10 şüpheli ifadelerinde, örgüt içinde başarılı olanlara motivasyonlarını artırmak için Fetullah Gülen´in atletinden kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor. 
Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara´da örgütün `mahrem yapılanması´nda yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.
`SINAV SORULARINI ALDIK´
İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde, FETÖ/PDY tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti. Ayrıca örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, bağlılık testinden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler,Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-02-05 12:01:47

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