Eskişehirspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Eskişehirspor TFF 1.Lig’in 20. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde saat 10:30’da başlayan, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda Eskişehirsporlu futbolcular ısınmanın ardından, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan Eskişehirspor’da tedavisi süren Muhammet Yahya Akbulut’un yanı sıra 4 Şubat tarihinde yapılan Covid19 testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan 1 oyuncunun da takip, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.
Eskişehirspor Altay karşılaşması Cumartesi günü saat 16:00’da gerçekleşecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.