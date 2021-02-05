Otomobil, minibüse çarpıp, aydınlatma direğini devirdi

Hakan TÜRKTANCaner AKSU /ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de minibüse çarpan otomobil, savrularak, orta refüjdeki üzerinde mobese kamerası takılı aydınlatma direğini çarpıp, devirdi. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi ile Şahin Caddesi kavşağında meydana geldi. Umut T. yönetimindeki 26 GK 310 plakalı otomobil, Adil B. yönetimindeki 07 AAS 708 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjde bulunan üzerinde mobese kamerası takılı aydınlatma direğini çarpıp, devirdi. Kazada yaralanan olmazken, yola devrilen aydınlatma direği, ihbar üzerine gelen ekiplerce kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-02-05 14:39:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.