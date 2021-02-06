e-Sertifika programı ile film yapımını ustasından öğreniliyor

Anadolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen eSertifika programları, 2021 bahar döneminde güncellenen içeriğiyle dileyen herkese ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 25 Ocak günü başlayan başvurular 26 Şubat Cuma günü sona erecek.

14 kategoride 122 Programı içeriğiyle sunulan eSertifika programları katılımcılar tarafından yoğun olarak tercih edildi. Bugüne kadar eSertifika Programlarında 160 binden fazla katılımcı ile 84 bine yakın kişi başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. İşletme Yönetimi, Pazarlama ve Perakendecilik, İletişim, Turizm, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Bakım ve Gelişim Hizmetleri, Edebiyat, Dil Öğrenimi, Din Bilgisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hobi ve Kişisel Gelişim ve Özel/Protokollü Programlar kategorilerinde yer alan farklı eSertifika programları ve fazlası, 2021 bahar döneminde de ilgililere hizmet etmek amacıyla hayata geçiriliyor.



Ustasından Öğren sertifika programları ile film yapım teknikleri

Ustasından ÖğrenFilm Yapımı kategorisindeki 11 farklı program, sinema sektörüne adım atmak isteyen, bu alanda bir kariyer hedefleyen adayları bekliyor. Film yapımı esertifika programlarında verilecek olan derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimi olan, bugüne kadar gerek TV, gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapıyor. eSertifika başvuruları iki adımda gerçekleştiriliyor. İlk adımda internet başvurusu yapılıyor. İnternet başvurusu yapan adaylar daha sonra başvuru sitesinde bulunan yönlendirmeleri takip ederek ödeme yapmaları gerekiyor. Ödeme yapan adayların kayıt işlemlerini tamamlıyor.



Amaç, sürekli ve kaliteli eğitim

Anadolu Üniversitesi eSertifika Programları her biri üç ders içeren, eğitim ve öğretimin çevrim içi yapıldığı, üç ay süreli sertifika programlarından oluşuyor. İlk kez 2007 Bahar döneminde başlayan Anadolu Üniversitesi eSertifika Programlarında yılda üç dönem, sürekli eğitim vermek ve güncel akademik içerik sunmak amaçlanıyor.

eSertifika Programları bireylerin mevcut bilgilerini güncelleme, ilgi alanlarına göre farklı alanlarda eğitim alma olanağı sağlayan esnek bir eğitim programıdır. Personeli ya da hedef kitlesi coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan kurum ve kuruluşların hizmetiçi eğitimlerini standart ve kaliteli olarak sağlamaları için fırsat oluşturmaktadır.

esertifika programlarıyla ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://esertifika.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edilebilir.

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