Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı Defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yine baskın yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı Defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yine baskın yapıldı

İHA

Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı Defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yine baskın yapıldı

Eskişehir’de daha önce defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yapılan baskında 38 kişi kumar oynarken yakalandı, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Arifiye mahallesinde bulunan ve daha önceden kumar oynatıldığı için defalarca işlem yapılarak mühürlenen bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye toplamda 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan aramalarda, tombala makinası, tombala topları ve tombala kartları bulundu.
Dernekte sorumlu olduğu öğrenilen M.D. hakkında ise ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak’ ve ‘Mühür Fekki’ suçlarından adli işlem yapılmak üzere şahış Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arama kararı bulunan 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Arama kararı bulunan 18 kişi yakalandı
e-Sertifika programı ile film yapımını ustasından öğreniliyor
YEREL HABERLER e-Sertifika programı ile film yapımını ustasından ...
Eskişehir'de cadde ve sokakları dolduran kalabalıklar yasak öncesi adeta ‘pes’ dedirtti Sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar güzel havanın keyiflini çıkarırken Korona virüsü unuttu Açık alandaki kalabalığın içinde oturarak yemek yenmesi, sigara içilmesi, sohbet etmesi gibi görüntüler duyarsızlığın göstergesi oldu Yaşananlar, ‘Hayat Eve sığar’ uygulamasında kırmızıdan yeşile dönemeye başlayan Eskişehir’in geleceğini açısından endişe veriyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de cadde ve sokakları dolduran kalabalıklar ...
Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım ...
Otomobil, minibüse çarpıp, aydınlatma direğini devirdi
YEREL HABERLER Otomobil, minibüse çarpıp, aydınlatma direğini ...
AFAD’ın yaşam malzemelerine göz diktiler Acil durumlar için hazırlanmış yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynırlar soyuldu Konteynır içinde bulunan yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu gibi malzemelerin çalındığı belirlendi
YEREL HABERLER AFAD’ın yaşam malzemelerine göz diktiler Acil ...
Eskişehirspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi Minibüsün çarptığı kontrolden çıkan otomobil üzerinde MOBESE kamerasının da bulunduğu aydınlatma direğini yıktı Yol tek yönlü trafiğe kapandı, araçlarda büyük çaplı maddi hasarlı meydana geldi
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde ...
'Motivasyonu artırmak için Fetullah Gülen'in atletinden parça hediye edildi'
YEREL HABERLER 'Motivasyonu artırmak için Fetullah Gülen'in ...
Tedavide en önemli etken erken tanı Tarama programlarının etkin olarak uygulanması ve belirtilerin göz ardı edilmeden zamanında hekime başvurulması her yıl 6 milyon kişinin yaşamını kurtarabilir
YEREL HABERLER Tedavide en önemli etken erken tanı Tarama ...
FETÖ şüphelisi 15 şahıs adliyeye sevk edildi Şüphelilerden 10’u itirafçı oldu, Polis Koleji sınav sorularının cevaplarının kendilerine verildiğini anlattı Motivasyon için öğrencilere Gülen’in atlet parçası hediye edilmiş, polis koleji öğrencilerine sadakat testi yapılmış
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 15 şahıs adliyeye sevk ...
Cumhur İttifakı üyeleri Belediye Meclisi toplantısını terk etti
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı üyeleri Belediye Meclisi toplantısını ...
Seyitgazi'de bahar gelmeden çiğdemler çiçek açtı
YEREL HABERLER Seyitgazi'de bahar gelmeden çiğdemler çiçek açtı
Fenomen olmak için yapılan işler insan sağlığını tehdit ediyor Yeterince pişirilmeyen etler ciddi hastalıklara yol açabiliyor Et tüketimi hakkında veterinerlerden uyarılar Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: "Enfeksiyonların yaklaşık yüzde 61’i hayvansal kökenli hastalıklardır"
YEREL HABERLER Fenomen olmak için yapılan işler insan sağlığını ...
Özel bireyler azimle çalışmanın karşılığını alıyor “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladılar
YEREL HABERLER Özel bireyler azimle çalışmanın karşılığını ...
Yılda 1 kontrol ile kanserden korunmak mümkün Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız: "Kansere karşı en önemli tedbir kontrollerdir"
YEREL HABERLER Yılda 1 kontrol ile kanserden korunmak mümkün Özel ...
Mobil atık getirme merkezlerinin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Mobil atık getirme merkezlerinin sayısı artıyor
Küpeli: “Meslek lisemiz için büyük hedeflerimiz var”
YEREL HABERLER Küpeli: “Meslek lisemiz için büyük hedeflerimiz var”
Başkan Yüzügüllü’den Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yüzügüllü’den Küpeli’ye ziyaret
Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı başarılı atletler yetiştiriyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı başarılı ...
Eskişehir'in nüfusu bir yılda bin 350 arttı Erkek sayısı azaldı, kadın sayısı attı Kent nüfusa göre kırsal nüfus geriledi
YEREL HABERLER Eskişehir'in nüfusu bir yılda bin 350 arttı Erkek ...
Mihalgazi ve Sarıcakaya’daki tarım alanlarında inceleme
YEREL HABERLER Mihalgazi ve Sarıcakaya’daki tarım alanlarında ...
Eskişehir’de bir kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir kişiyi darp ederek öldürdüğü ...
Eskişehirspor´da Cengiz Seçsev dönemi
YEREL HABERLER Eskişehirspor´da Cengiz Seçsev dönemi