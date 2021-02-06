Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de yaşanan bıçaklı kavgda bir kişi yaralanırken, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Deliklitaş mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Fatih E. ile tanımadığı 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih E. bıçakla kalçasından yaralandı. Yaralanan Fatih E., 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı Fatih E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.