Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de yaşanan bıçaklı kavgda bir kişi yaralanırken, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Deliklitaş mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Fatih E. ile tanımadığı 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih E. bıçakla kalçasından yaralandı. Yaralanan Fatih E., 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı Fatih E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.