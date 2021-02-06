Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.
Çifteler ilçe merkezinde elektrikçilik yapan Murat Ö. (42) ile akrabası Altan P. (42) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşme sonucu Altan P., üzerinde taşıdığı bıçakla Murat Ö.’yü ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu Serkan Ö.'yü yaraladı. Yaralanan baba ve oğlu, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çifteler Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.