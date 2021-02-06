Üzerinde hem tabanca hem de tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine arama yapılan bir şahsın üzerinden hem tabanca, hem de pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği, Deliklitaş mahallesinde şüphe üzerine E.T. isimlii şahsı durdurup üst araması yaptı. Yapılan kontrollerde, şüpheli üzerinde ruhsatsız tabanca ile pompalı av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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