Eskişehirspor-Altay: 0-5

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Furgan (Dk. 64 Onur), Bedirhan, Talha (Dk. 34 Alperen)(Dk. 64 Uğurcan), Kaan (Dk. 64 Sholaja), Erdal, Buğra, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.
ALTAY: Stackhowiak Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 87 Kazım), Çağlar, Mehmet, Murat (Dk. 78 Eren), Thiam, Deniz (Dk. 67 Erhan), Zeki, Mossoro (Dk. 78 İbrahim), Cebrail
SARI KARTLAR: Thiam, Eren (Altay) Bedirhan (Eskişehirspor)
GOLLER: Dk.14 Kappel, Dk. 48 ve Dk. 75 (P) Paixao, Dk. 86 Erhan Dk. 90 Kazım (Altay)TFF 1´inci Lig´in 20´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay´a 5-0 mağlup oldu.
12´nci dakikada Paixao´nun ceza sahasına ortasına Kappel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
14´üncü dakikada ceza sahasında Paixao´nun şutu kaleci Melih´ten döndü, pozisyonu iyi takip eden Kappel, topu ağlara gönderdi: 0-1.
25´inci dakikada Furgan´ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla dışarı çıktı.
48´inci dakikada sağdan gelen ortaya altı pas üzerinde kafasını uzatan Paixao topu ağlara gönderdi: 0-2.
75´inci dakikada Erhan´ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Paixao gole çevirdi: 0-3.
86´ncı dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-4.
90´ıncı dakikada Kazım, ara pasla ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-5.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-06 18:01:09
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