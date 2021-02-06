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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor-Altay: 0-5

DHA

Eskişehirspor-Altay: 0-5


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Furgan (Dk. 64 Onur), Bedirhan, Talha (Dk. 34 Alperen)(Dk. 64 Uğurcan), Kaan (Dk. 64 Sholaja), Erdal, Buğra, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.
ALTAY: Stackhowiak Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 87 Kazım), Çağlar, Mehmet, Murat (Dk. 78 Eren), Thiam, Deniz (Dk. 67 Erhan), Zeki, Mossoro (Dk. 78 İbrahim), Cebrail
SARI KARTLAR: Thiam, Eren (Altay) Bedirhan (Eskişehirspor)
GOLLER: Dk.14 Kappel, Dk. 48 ve Dk. 75 (P) Paixao, Dk. 86 Erhan Dk. 90 Kazım (Altay)TFF 1´inci Lig´in 20´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay´a 5-0 mağlup oldu.
12´nci dakikada Paixao´nun ceza sahasına ortasına Kappel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
14´üncü dakikada ceza sahasında Paixao´nun şutu kaleci Melih´ten döndü, pozisyonu iyi takip eden Kappel, topu ağlara gönderdi: 0-1.
25´inci dakikada Furgan´ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla dışarı çıktı.
48´inci dakikada sağdan gelen ortaya altı pas üzerinde kafasını uzatan Paixao topu ağlara gönderdi: 0-2.
75´inci dakikada Erhan´ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Paixao gole çevirdi: 0-3.
86´ncı dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-4.
90´ıncı dakikada Kazım, ara pasla ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-5.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-06 18:01:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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