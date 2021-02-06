Eskişehirspor - Altay maçının ardından



Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) Eskişehirspor, TFF 1´inci Lig´in 20´nci haftasında evinde konuk ettiği Altay´a 5-0 yenildi. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, göreve başladıktan sonraki ilk maçına çıktığını ifade ederek, "Bugün ilk kez maça çıktık ve amacımız bekleyerek değil önde oynanmasını sağlayarak başlamaktı. İlk 10 dakikada bunu çok yapamadık ama sonra düzeldik. Golden sonraki pozisyonlarda aramızdaki fark tecrübeydi, onlar tecrübeyle golleri attılar. Hedefimiz oyuncularımızın tecrübeyi daha çok bu anlamda kazanması" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur ise Süper Lig hedeflerinin sürdüğünü kaydederek, "Galibiyetten dolayı oyuncularıma teşekkür ederim. Son 3 haftadır kötü gidişimiz vardı. Oyuncularımız ve başkanımızla yaptığımız toplantıda yeni bir sayfa açmayı hedefledik. İlk galibiyeti alıp yolumuza devam edeceğiz. Altay çok büyük bir camia, bu oyuncular takımı Süper Lig'e çıkaracaktır. Herkesin emeğine sağlık. Eskişehirspor´u da güzel mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-02-06 18:25:29



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