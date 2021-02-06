Cengiz Seçsev: “Altay tecrübesiyle golleri buldu”

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Evinde Altay’a mağlup olan Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, “Önemli olan oyuncularımızın tecrübe kazanıp ilerlemesidir” dedi.

Eskişehirspor ligin 20. haftasında Altay ile karşılaştı. Müsabakada 50’lık skorla kazanan taraf Altay oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, “Bugün ilk defa maça çıktık. Hedefimiz galibiyetti. İlk 10 dakika kötü bir başlangıç yaptık. Bir sürü pozisyon oldu. Altay tecrübesiyle golleri buldu. Önemli olan oyuncularımızın tecrübe kazanıp ilerlemesidir” ifadelerini kullandı.

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