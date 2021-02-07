Sivrihisar huzur evi devir teslimi yapıldı

Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar halkının destekleri ile ilçeye yapılan Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzur Evi, Sivrihisar Belediye Başkanı ve Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

Sivrihisar İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende Başkan Yüzügüllü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Beytullah Tarhan ile devir protokolü imzalayarak devir teslim işlemini gerçekleştirdi. Başta Sivrihisar Belediye Başkanı ve aynı zamanda Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün katkılarıyla, ilçe hayırseverlerinin bağış ve destekleri ile Sivrihisar’a kazandırılan “HUZUR EVİ” T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.