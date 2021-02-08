Eskişehir’de mutasyonlu korona virüs iddiasıyla 17 kişi karantinaya alındı Odunpazarı'ndaki 4 farklı sokakta binaların girişleri şeritlerle kapatıldı

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Eskişehir’de mutasyonlu korona virüs iddiasıyla 17 kişi karantinaya alınırken, 9 kişinin ise testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesindeki 4 farklı sokakta bulunan haneler mutasyonlu korona virüs çıktığı gerekçesiyle karantinaya alındı. Karantina kararının Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verildiği öğrenildi. Karantinadaki binaların girişleri ise şeritlerle kapatıldı. Karantinaya alınan hanelerde toplamda 17 kişi bulunurken, 9 kişinin Covid19 testinin pozitif olduğu öğrenildi. Testi pozitif çıkan 9 kişinin kentteki hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Karantinadaki vatandaşlar ise virüsün mutasyonlu korona virüs olduğunu öne sürdü.

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