Eskişehir'de açık hava etkinliklerini yasaklama kararı

Eskişehir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her türlü açık hava etkinliklerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada, tüm dünyayı saran COVİD19 salgın ve yayılımında fiziksel temas ve solunum yolları ile bulaşma riski anlatılarak bu durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi. Daha önce, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler ile meslek odaları ve barolar tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildiği belirtilen açıklamanın sonuç bölümünde şöyle denildi;

“İlimiz genelinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri gibi eylem/etkinliklerin 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

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