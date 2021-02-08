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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedavisinin ardından doğaya salındı

İHA

Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedavisinin ardından doğaya salındı

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya salındı.
Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarılıca mahallesi Kaplıcalar mevkiindeki devriye esnasında yol kenarında yaralı bir tilki olduğunu fark etti. Ormanlık alandan yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen ve arka ayakları tutmayan tilkiye devriye personeli su verip muhafaza altına aldı. Mihalgazi İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekime gerekli muayene ve tedavisi yaptırılan tilki, doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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