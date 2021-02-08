Kuyumcular da bu hafta sonu açık olmak istiyor Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, "Biz de çiçekçiler gibi 14 Şubat Sevgililer Gününe denk gelen hafta sonu kısıtlamasından muaf olmalıyız"

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, meslek gruplarının 14 Şubat Sevgililer Gününe denk gelen dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istediklerini belirterek, “Bizim sadece Sevgililer günü ve Anneler günü olarak 2 tane özel günümüz var. Bu günlerde de kapalı kalırsak kuyumcuları karanlık günler bekliyor. Çiçekçilere tanınan imkân bizim için de uygulansın istiyoruz” dedi.

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü, Korona virüs (Covid19) nedeniyle ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelecek. Yıl boyunca kuyumculara hediye için gelinen özel günlerden biri olan Sevgililer Gününde dükkânları kısıtlama sebebiyle kapalı kalacak olan kuyumcularda endişe oluşturdu. Covid19 nedeniyle düğün, sünnet gibi programların kesilmesi yüzünden aylardır zor durumda olan kuyumcular, 13 Şubat14 Şubat günlerinde kepenklerini açmak için izin isteyerek yetkililere talep gönderdi.

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, konuyla ilgili olarak, “Tüm dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü kutlandığı gibi bizim ülkemizde de yoğun bir şekilde kutlanıyor. Sevgililer Gününde kuyumcularda hareketlik oluyor. Ancak bu sene pandemi dolaysıyla bu özel günün kısıtlamaya denk geldiği için meslektaşlarımız endişe duyuyor. Genellikle hediyeleşmek bizim sektörümüzü öne plana çıkarıyor. Zaten aylardır hem altınlardaki yüksek fiyat hem de özel programların yapılamaması bizi derinden vurdu. Kutlanan özel günlerde de kapalı kalırsak önümüzde karanlık günler bizi bekliyor” şeklinde konuştu.



“Çiçekçilere verilen imkân bize de tanınsın”

Yetkililer tarafından açıklanan karara bağlı olarak çiçekçiler 14 Şubat tarihinde kısıtlama olmasına rağmen açık kalabilecekler. Aryürek, hediye verme anlamında çiçek ve altının aynı olduğu dile getirerek, “Kısıtlama olmasına rağmen bu sene Sevgililer Gününde çiçekçilere özel bir imkân sağlandı. Çiçekçiler 13 ve 14 Şubat tarihinden hem dükkânından hem de internet üzerinden satışa devam edebilecekler. Biz kuyumcular olarak bu kolaylığını bizim esnafımız için de sağlanmasını istiyoruz. Çünkü çiçek hediye etmekle altın ürünleri hediye etmek hemen hemen aynı anlama geliyor. Normal kısıtlamada kasabından kuruyemişçisine, marketinden tutun pastanesine kadar her taraf 10.00 ile 17.00 arası açık. Vatandaşlar o saatler arası dışarıya çıkıp alışveriş yapabiliyorlar. Biz Kuyumcular da cumartesi ve pazar günleri bu saatler arası açılırsa hiç bir kısıtlamaya zarar vermeyeceği düşünüyoruz. Kuyumcular olarak biz bu özel günleri değerlendirmek istiyoruz” diye kayıt edildi.



Bu sene hediyeler 500 liradan başlıyor

Sevgililer Günü sebebiyle kuyumcular olarak henüz herhangi bir özel kampanyaya başlatmadığı belirten Aryürek, izin çıkarsa altın fiyatlarındaki düşüş sebebiyle 14 Şubat tarihinde bir hareketlik olacağını dile getirdi. Bu sene olabilecek en düşük hediye fiyatı hakkında konuşan Aryürek, “Altın fiyatlarında yılbaşından beri bu yana yüzde 20 gibi bir düşüş yaşandığı için 14 Şubat gününde bir hareketlik bekliyoruz. Ancak her şey bakanlığımızın bu konuda verecek karara bağlıdır. Bu sene hediye olarak tek taş ve kolye ön plana çıkıyor. Bunların ortalama fiyatı da 500 liradan yukarıya doğru gidiyor. Yani 14 ayarda bir hediye almak için vatandaşın en az 500 lira ayırması gerekecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.