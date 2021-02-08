Doğançayırlılardan Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği üye ve yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Kurt’a derneklerine verdiği destek için teşekkür eden Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan, Başkan Kurt’a yeni yayınlanan Geçmişten Günümüze Doğançayır (Arapören) kitabını hediye etti.

Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Dernek Başkanı Cengiz Fidan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Fidan, Başkan Kurt’a yeni yayınlanan Geçmişten Günümüze Doğançayır (Arapören) kitabını getirdi. Kitabı inceleyen Başkan Kurt, Fidan ve arkadaşlarına başarılarının devamını diledi. Fidan, ziyaret sırasında Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin derneklerine her zaman destek verdiğini belirten Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan, bu destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Başkan Kurt’un yeni yayınlanan Geçmişten Günümüze Doğançayır (Arapören) Kitabı’nda da büyük katkıları olduğunu vurgulayan Fidan, “Geçmişten Günümüze Doğançayır (Arapören) kitabımız yeni yayınlandı. Başkan Kazım Kurt’a da kitabımızı getirdik. Bize verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güzel işler yapacağız” dedi.

Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin köy ve hemşehri derneklerinin çalışmalarını önemsediğini belirtti. Gelenek, görenek ve kültürün bu dernekler vasıtası ile yeni nesillere aktarıldığını ifade eden Başkan Kurt, bu nedenle de köy ve hemşehri derneklerinin çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne ve Dernek Başkanı Cengiz Fidan’a başarılar dileyen Başkan Kurt, Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Dernek Başkanı Cengiz Fidan, ziyaret sırasında Başkan Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

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