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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgililer Günü için çiçekler hazır Birbirinden güzel çiçekler kuryeler tarafından evlere servis edilecek

İHA

Sevgililer Günü için çiçekler hazır Birbirinden güzel çiçekler kuryeler tarafından evlere servis edilecek

Eskişehirli çiçekçiler, Sevgililer Günü’nün değişilmez hediyesi olan çiçekleri hafta sonu evlere servis etmek için hazırlıklara başladı.
Bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen Sevgililer Günü için çıkarılan genelge, çiçekçi esnafının içine adeta su serpti. Eskişehir’de 25 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında normalde dükkânlarımızı kapatıyoruz. Fakat Sevgililer Günü dolayısıyla bizler için çıkarılan genelgeye göre 12 Şubat Cuma günü sabah 09.00’dan gece 24.00’e kadar hizmet vereceğiz. Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00 ile akşam 17.00 arası gelenler çiçek alabilecek. Saat 17.00’den sonra gece 24.00'e kadar biz evlere servis yapacağız. Çiçekçi esnafı için nefes aldıracak bir hafta olmasını ümit ediyoruz” dedi.

“Güller ve orkideler ön planda”
Yıllardır Sevgililer Günü'nde olmazsa olmaz hediyelerin başında gelen çiçeklerde talepler ise değişkenlik gösteriyor. Her bütçeye göre her çeşit çiçeğin olduğunu belirten çiçekçi Ahmet Köylü, “Bu sene güller ve orkideler ön planda olacak gibi gözüküyor. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de orkide daha çok tercih edilecek gibi duruyor. Orkide fiyatları 100 lira ile 250 lira arasında değişkenlik gösterirken, tek güller ise 15 ile 25 lira arasında olacak gibi. Buketler ise 50 lira ve 100 lira arasında değişecek. Biz bu çiçekleri ihaleyle aldığımız için şu anda fiyatlar tam belli değil. Tahminimiz, pandemi dolayısıyla ve yaşam koşullarının değişmesiyle satış fiyatlarında yükseliş olacaktır. Çiçekler istediğimiz kadar gelmiyor. Bu sebeple talep de çok olacağı için fiyatlar da yüksek olacak” ifadelerini kullandı.

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