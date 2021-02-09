“Ahmet Yesevî’den Yunus Emre’ye” paneli düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kabul edilmesinin ardından düzenlenecek etkinliklerin açılışı, “Ahmet Yesevî’den Yunus Emre’ye” başlıklı panel ile gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi ve Ahmet Yesevî Üniversitesi’nin ortak düzenlediği “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Açılış Etkinliği, Ahmet Yesevî’den Yunus Emre’ye Paneli” 9 Şubat Salı günü Türkiye saati ile 12:00’de, Kırgızistan saati ile 15:00’te çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in üstlendiği panelin açılış konuşmalarını; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Nursultan Büyükelçisi Ufuk Ekinci, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Ahmet Yesevî Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov yapacak.

Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan panelde ayrıca, “Yunus Emre’nin Hayatı ve Düşünce Dünyası, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’nin Düşüncesinde Vahdeti Vucût Anlayışı, Hoca Ahmet Yesevî ile Yunus Emre’nin Düşünce Sistemi Benzerliği, Yesevî’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi” konuları ele alınacak.

Paneli dinlemek isteyen katılımcılar, “Meeting ID: 659 564 7483, Passcode: 1453” kodları ile çevrimiçi olarak takip edilebilecek.

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