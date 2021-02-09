Eskişehir’de aranan 13 kişi yakalandı

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Eskişehir’de çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 13 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri baskınlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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