14 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, 98 kişinin yaşadığı 10 katlı apartmandaki 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edilirken, binanın girişi de polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatıldı.Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç Sokak'taki 98 kişinin yaşadığı ve 40 daireden oluşan 10 katlı apartmanda, Cuma günü yapılan koronavirüs testi sonucuna göre 14 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek kontrol altına aldı. Apartman yöneticisi Avni Öndül, herkese test yapıldığını ancak pozitif sonuçların mutasyonlu olup olmadığı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini belirtti. Öndül, "Kaç kişide virüs olduğunu filyasyon ekibi biliyor. Biz bilmiyoruz ama çok var. Binamız 4 gündür kapalı, 10 gün karantinada kalacakmışız. Binamızda 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. Durumu ağır olan yok. Herkesi kontrol ettikten sonra binayı kapatıp, gittiler. İhtiyaçlarımızı telefonla dışarıdan karşılıyoruz. Paketleri, kapının önüne bırakıyorlar. Oradan alıp hemen içeri giriyoruz. Karşıda fırınımız var, her sabah bize ekmek bırakıyor. Bir an evvel bitmesini istiyoruz "dedi.

.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-02-09 11:39:47



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