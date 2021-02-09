Başkan Alp’ten Kaymakam Yılmaz'a veda ziyareti

Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu

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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeden ayrılan İlçe Kaymakamı Adüllatif Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Alp, İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık Kursuna çağrılan Kaymakam Adüllatif Yılmaz'a veda etti. Başkan Özkan Alp, Beylikova’da yapmış olduğu hizmetlerden Yılmaz'a teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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