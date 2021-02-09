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Korona virüs mutasyonları detaylı olarak konuşuldu Mutasyonlu virüs hakkında ESO üyelerine bilgilendirme webinarı gerçekleştirildi

İHA

Korona virüs mutasyonları detaylı olarak konuşuldu Mutasyonlu virüs hakkında ESO üyelerine bilgilendirme webinarı gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sağlık Ofisi üyelerinin, pandemiden en az şekilde etkilenmesi ve süreci yönetme yollarının doğru şekilde aktarılması amacıyla, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde bilgilendirme webinarı gerçekleştirildi.
Korona virüs mutasyonu hakkında detaylı bilgilerin verildiği, “Korona virüs yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler” başlıklı webinarda, iş yerlerinde olası virüs görülmesi durumunda yapılması gerekenler çevrimiçi ortamda ESO üyelerine aktarıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak tarafından yapılan bilgilendirmede; iş yeri hijyen kontrolü, çalışanların semptom analizleri, olası Covid19 görülmesi durumunda yapılacaklar ve servis araçlarında temaslı bulunması halinde izlenecek süreç gibi konular konuşuldu. Pandemi tedbirleri kapsamında bilgilendirmelerin de yapıldığı webinarda üyelerin konu ile ilgili soruları da yanıtlandı.

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